مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: ستبقى العديسة في الأذهان باعتبارها القرية التي شهدت إحدى أصعب المعارك في الحرب حيث سقط 6 من مقاتلي وحدة إيغوز في كمين نصبه حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 16 2024 - 19:32

مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: ستبقى العديسة في الأذهان باعتبارها القرية التي شهدت إحدى أصعب المعارك في الحرب حيث سقط 6 من مقاتلي وحدة إيغوز في كمين نصبه حزب الله

منذ 11 mins 16 December، 2024
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