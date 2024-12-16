وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و203 مصابين خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 13:28

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و203 مصابين خلال 24 ساعة

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
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