“إسرائيل اليوم” العبرية: تقرير الفقر السنوي في إسرائيل يظهر أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر؛ كما أنه يحذر من انهيار الصمود الاجتماعي بعد أن شهد الوضع الاقتصادي صعوبة بالغة بسبب الحرب على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 09:38

“إسرائيل اليوم” العبرية: تقرير الفقر السنوي في إسرائيل يظهر أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر؛ كما أنه يحذر من انهيار الصمود الاجتماعي بعد أن شهد الوضع الاقتصادي صعوبة بالغة بسبب الحرب على غزة

منذ 55 mins 16 December، 2024
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