قصف مدفعي يستهدف بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 06:32

قصف مدفعي يستهدف بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي القطاع

منذ 27 mins 16 December، 2024
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