الخارجية الأمريكية: يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 06:32

الخارجية الأمريكية: يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا

منذ 40 mins 16 December، 2024
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