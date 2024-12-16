قوات الاحتلال تقتحم قرية سالم شرق نابلس من حاجز بيت فوريك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 16 2024 - 03:26

قوات الاحتلال تقتحم قرية سالم شرق نابلس من حاجز بيت فوريك

منذ 1 ساعة 16 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة