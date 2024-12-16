سوريا: انفجارات عنيفة في ريف طرطوس الشرقي من جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المواقع ومستودعات الذخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 00:18

سوريا: انفجارات عنيفة في ريف طرطوس الشرقي من جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المواقع ومستودعات الذخيرة

منذ 31 mins 15 December، 2024
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