مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف للعدو الإسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 22:46

مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف للعدو الإسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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