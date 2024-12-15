صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: بسبب نقص المقاتلين وتعرّض مئات الجرافات للتلف أثناء المناورة في قطاع غزة والتأخير في وصول شحنة كبيرة من جرافات “D9″من الولايات المتحدة الأمريكية يضطر الجيش الإسرائيلي إلى توظيف المدنيين في مهام هندسية خطيرة عبر الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: بسبب نقص المقاتلين وتعرّض مئات الجرافات للتلف أثناء المناورة في قطاع غزة والتأخير في وصول شحنة كبيرة من جرافات “D9″من الولايات المتحدة الأمريكية يضطر الجيش الإسرائيلي إلى توظيف المدنيين في مهام هندسية خطيرة عبر الحدود