الوزير علي حمية: ندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس كونه قد تمت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ 27-11-2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 17:50

الوزير علي حمية: ندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس كونه قد تمت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ 27-11-2024

منذ 47 mins 15 December، 2024
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