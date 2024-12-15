الوزير علي حمية: عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الأجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 17:50

الوزير علي حمية: عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الأجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي

منذ 49 mins 15 December، 2024
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