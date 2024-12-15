تحليق لطيران العدو المسيّر على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 12:30

تحليق لطيران العدو المسيّر على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 37 mins 15 December، 2024
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