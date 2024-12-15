غارات إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2024 - 02:36

غارات إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق

منذ 2 ساعة 15 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة