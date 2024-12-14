الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف بعدة غارات أحد المواقع العسكرية شمال مدينة درعا جنوبي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 23:30

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف بعدة غارات أحد المواقع العسكرية شمال مدينة درعا جنوبي سوريا

منذ 30 mins 14 December، 2024
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