“القناة 12”: الخلافات الرئيسية تتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 23:30

“القناة 12”: الخلافات الرئيسية تتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الصفقة

منذ 53 mins 14 December، 2024
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