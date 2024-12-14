موقع “والا”: رئيس جهاز الشاباك وقادة من جيش الاحتلال التقوا بالأمس برئيس المخابرات الأردنية ومسؤولين عسكريين لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 21:56

موقع “والا”: رئيس جهاز الشاباك وقادة من جيش الاحتلال التقوا بالأمس برئيس المخابرات الأردنية ومسؤولين عسكريين لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
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