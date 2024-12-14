مدير مطار دمشق: العمل في المطار سيُستأنف يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 20:24

مدير مطار دمشق: العمل في المطار سيُستأنف يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

منذ 8 mins 14 December، 2024
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