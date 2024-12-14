مصادر طبية فلسطينية: 47 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة 26 منهم وسط القطاع وجنوبه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 20:24

مصادر طبية فلسطينية: 47 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة 26 منهم وسط القطاع وجنوبه

منذ 38 mins 14 December، 2024
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