مكتب الإعلام الحكومي بغزة: اغتيال الاحتلال رئيس بلدية دير البلح جريمة حرب تهدف للفوضى ومضاعفة الأزمة الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 20:24

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: اغتيال الاحتلال رئيس بلدية دير البلح جريمة حرب تهدف للفوضى ومضاعفة الأزمة الإنسانية

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
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