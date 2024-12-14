جيش الاحتلال يقول إن صاروخاً سقط في مستوطنات غلاف غزة، قبل قليل. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2024 - 18:50

جيش الاحتلال يقول إن صاروخاً سقط في مستوطنات غلاف غزة، قبل قليل.

منذ 7 mins 14 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة