الشيخ نعيم قاسم: من المهم أن نعمل قراءة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية والمقاومة مستمرة إن شاء الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 18:52

الشيخ نعيم قاسم: من المهم أن نعمل قراءة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية والمقاومة مستمرة إن شاء الله

منذ 19 mins 14 December، 2024
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