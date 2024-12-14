الشيخ نعيم قاسم: سقط النظام في سوريا على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 18:50

الشيخ نعيم قاسم: سقط النظام في سوريا على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها

منذ 23 mins 14 December، 2024
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