عائلات الأسرى “الإسرائيليين” في غزة: إبرام صفقة جزئية سوف يكون بمثابة حكم بالموت على المخطوفين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 18:50

عائلات الأسرى “الإسرائيليين” في غزة: إبرام صفقة جزئية سوف يكون بمثابة حكم بالموت على المخطوفين

منذ 8 mins 14 December، 2024
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