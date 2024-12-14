أبو عبيدة: نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسئولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2024 - 17:18

أبو عبيدة: نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسئولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم

منذ 16 mins 14 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة