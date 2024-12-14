أبو عبيدة: لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 17:18

أبو عبيدة: لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم

منذ 17 mins 14 December، 2024
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