رويترز عن مصادر سورية: روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 17:18

رويترز عن مصادر سورية: روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية

منذ 38 mins 14 December، 2024
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