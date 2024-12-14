بعد قليل.. تغريدات مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 17:18

بعد قليل.. تغريدات مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

منذ 43 mins 14 December، 2024
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