أحمد الشرع: لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 17:18

أحمد الشرع: لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
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