“إسرائيل اليوم” العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصات إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق تستهدف أراضي البلاد في انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 12:38

“إسرائيل اليوم” العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصات إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق تستهدف أراضي البلاد في انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

منذ 21 mins 14 December، 2024
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