الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 12:38

الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
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