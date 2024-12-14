مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة: لا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ومرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2024 - 12:38

مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة: لا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ومرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين

منذ 2 ساعة 14 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة