سرايا القدس-كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من إمطار تجهيزات العدو محيط حاجز سالم العسكري بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 04:52

سرايا القدس-كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من إمطار تجهيزات العدو محيط حاجز سالم العسكري بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 14 December، 2024
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