قصف مدفعي “إسرائيلي” شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2024 - 01:46

قصف مدفعي “إسرائيلي” شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 23 mins 14 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة