طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على ريف محافظة السويداء السورية استهدفت ثكناتٍ عسكرية بمحيط بلدة الكفر والفوج العسكري بين قريتي رساس والعفينة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 22:32

طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على ريف محافظة السويداء السورية استهدفت ثكناتٍ عسكرية بمحيط بلدة الكفر والفوج العسكري بين قريتي رساس والعفينة

منذ 26 mins 13 December، 2024
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