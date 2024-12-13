الاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل في جنوبي البلاد في اتجاه العاصمة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2024 - 20:54

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل في جنوبي البلاد في اتجاه العاصمة دمشق

منذ 28 mins 13 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة