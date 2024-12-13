مصادر المنار: اتفاق بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق من اجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار (1701) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2024 - 20:54

مصادر المنار: اتفاق بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق من اجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار (1701)

منذ 1 ساعة 13 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة