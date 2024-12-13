عضو الكنيست “الإسرائيلي” غادي آيزنكوت: قتل 30 جنديًا “إسرائيليًا” في الأسابيع الخمسة الماضية في جباليا التي تم احتلالها أربع مرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 19:12

عضو الكنيست “الإسرائيلي” غادي آيزنكوت: قتل 30 جنديًا “إسرائيليًا” في الأسابيع الخمسة الماضية في جباليا التي تم احتلالها أربع مرات

منذ 25 mins 13 December، 2024
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