الخارجية المصرية: قرار عربي بإدانة توغل “إسرائيل” داخل المنطقة العازلة مع سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 19:12

الخارجية المصرية: قرار عربي بإدانة توغل “إسرائيل” داخل المنطقة العازلة مع سوريا

منذ 56 mins 13 December، 2024
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