مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف المنطقة الواقعة بين الشعيتية وجبال البطم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2024 - 19:12

مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف المنطقة الواقعة بين الشعيتية وجبال البطم

منذ 1 ساعة 13 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة