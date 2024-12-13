جامعة الدول العربية: ندين التوغل الإسرائيلي داخل نطاق المنطقة العازلة مع سوريا وفي جبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 19:12

جامعة الدول العربية: ندين التوغل الإسرائيلي داخل نطاق المنطقة العازلة مع سوريا وفي جبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق

منذ 1 ساعة 13 December، 2024
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