كتائب الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو وآلياته المتوغلة بمحيط مفترق برج عوض في حي الجنينة شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 17:30

كتائب الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو وآلياته المتوغلة بمحيط مفترق برج عوض في حي الجنينة شرق مدينة رفح

منذ 54 mins 13 December، 2024
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