فالح الفياض: علينا الاستعداد وأخذ العبر ممّا حصل في دول الجوار وما حصل في العراق عام 2014 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 15:44

فالح الفياض: علينا الاستعداد وأخذ العبر ممّا حصل في دول الجوار وما حصل في العراق عام 2014

منذ 12 mins 13 December، 2024
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