رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض: العراق يستعد لأي احتمالات ميدانية ونحن حريصون على أهلنا وإنجازاتنا في ظل التطورات في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 15:44

رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض: العراق يستعد لأي احتمالات ميدانية ونحن حريصون على أهلنا وإنجازاتنا في ظل التطورات في سوريا

منذ 13 mins 13 December، 2024
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