سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو الصهيوني في محيط نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 15:44

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو الصهيوني في محيط نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة

منذ 34 mins 13 December، 2024
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