حماس: نعدّ هذه الخطوة تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه وعاصمته الأبدية وانتهاكاً يُخالِف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 15:44

حماس: نعدّ هذه الخطوة تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه وعاصمته الأبدية وانتهاكاً يُخالِف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة

منذ 52 mins 13 December، 2024
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