الجيش اللبناني يعيد تمركزه في عين عرب بعد انسحاب جنود الاحتلال في اليومين الماضيين من وطى الخيام وعين عرب باتجاه الوزاني في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 13:52

الجيش اللبناني يعيد تمركزه في عين عرب بعد انسحاب جنود الاحتلال في اليومين الماضيين من وطى الخيام وعين عرب باتجاه الوزاني في جنوب لبنان

منذ 40 mins 13 December، 2024
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