كتائب القسام استولت على 3 طائرات “كواد كابتر” صهيونية أثناء قيامها بمهام استخبارية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 13:52

كتائب القسام استولت على 3 طائرات “كواد كابتر” صهيونية أثناء قيامها بمهام استخبارية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

منذ 42 mins 13 December، 2024
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