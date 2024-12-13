المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش العدو ارتكب مجزرة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقود ومصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 11:56

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش العدو ارتكب مجزرة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقود ومصاب

منذ 10 mins 13 December، 2024
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