رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يصل إلى القائم عند الحدود العراقية – السورية في الأنبار لتفقد قواطع العمليات والتحصينات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 11:58

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يصل إلى القائم عند الحدود العراقية – السورية في الأنبار لتفقد قواطع العمليات والتحصينات

منذ 52 mins 13 December، 2024
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