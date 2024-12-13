جيش الاحتلال يتوغل في عمق ريف القنيطرة ويحتل مدينة “خان أرنبة” إحدى أكبر مدن المحافظة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 09:58

جيش الاحتلال يتوغل في عمق ريف القنيطرة ويحتل مدينة “خان أرنبة” إحدى أكبر مدن المحافظة

منذ 14 mins 13 December، 2024
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